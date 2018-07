Receita apreende arsenal de uso das Forças Armadas em Santos

A Receita Federal concluiu nesta semana as investigações que identificaram o nome do homem que tentou fraudar a fiscalização aduaneira importando armas e munições de uso restrito às Forças Armadas. Avaliada em R$ 380 mil, a mercadoria chegou ao Porto de Santos escondida em um contêiner com outros objetos declarados como bagagem. Segundo o Inspetor-Chefe da Alfândega em Santos, José Guilherme Antunes de Vasconcelos, o importador mora no Estado de São Paulo e não possui antecedentes criminais."Até onde nós conduzimos as investigações, o principal envolvido não se trata de laranja e foi a pessoa que, de fato, adquiriu as armas, contratou o transporte, mas não há, pelo menos até o momento, nenhum tipo de envolvimento de facção criminosa". O inspetor acredita também que o destino das armas seria a comercialização ilegal para colecionadores, praticantes de caça e interessados em segurança pessoal. Foram apreendidos dois fuzis semi-automáticos, duas pistolas, um rifle, 137 caixas contendo munição, kits de limpeza de armas e vários acessórios para armamento, equipamentos normalmente utilizados por tropas de elite. Uma das armas é do tipo Sniper, com tiro de alta precisão capaz de alvejar alvos a mais um quilômetro de distância. Os armamentos já seguiram para Forças Armadas que os utilizará no reforço do arsenal de duas capitais. De acordo com Vasconcelos, a aduana do Brasil possui relações estreitas com as aduanas internacionais e por isso as investigações que rastrearam a carga começaram há seis meses, desde que o navio com a mercadoria apreendida saiu do porto norte-americano de Everglades, na Flórida. No entanto, a operação só foi concluída após a identificação do importador, que agora será representado penalmente. "A condução agora da ação penal é feita pelo Ministério Público Federal. A Receita Federal fez a investigação do ponto de vista do bem, saber de onde veio, quem era o responsável.", explica o fiscal. Para a Alfândega, apenas a tentativa de ingressar armamento e munição não caracteriza o Porto de Santos como um portal de entrada de armas ou de trânsito de drogas. "Nós fazemos apreensões aqui, mas são apreensões muito pontuais. A Receita Federal faz esse monitoramento o tempo todo e a ocorrência é baixa", explica Vasconcelos.