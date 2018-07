Receita apreende carga ilegal em porto A Receita Federal apreendeu anteontem um contêiner com lixo hospitalar vindo dos Estados Unidos, no Porto de Suape, na região metropolitana do Recife. De acordo com nota divulgada pela Receita, a carga estava identificada, na documentação de importação, como "tecidos com defeito" e tinha como destino Santa Cruz do Capibaribe - município que integra o polo têxtil pernambucano, no agreste. Na verdade, o contêiner trazia "lençóis sujos, seringas e luvas usadas, entre outros objetos", o que foi constatado em inspeção dos autores fiscais da Receita. / KARINA NINNI e ÂNGELA LACERDA, COM AFP