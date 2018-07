Receita apreende veículos e mercadorias no PR

Além dos nove veículos, entre os 195 volumes de mercadorias diversas apreendidos estavam eletrônicos, vestuário, artigos de bazar, informática e cigarros, em um valor total estimado em R$ 647 mil (mercadorias e veículos).

A ação, de acordo com a Receita, teve início no dia 13 e se estendeu até esse final de semana e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e participação do Centro de Cães de Faro de Curitiba - CCF/CTA da RFB, com verificação de volumes, bagagens e veículos.