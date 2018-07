Receita atua e vendedores bloqueiam via em Porto Alegre Revoltados com a fiscalização da Receita Federal, que fechou temporariamente parte das lojas do camelódromo de Porto Alegre, dezenas de vendedores do local bloquearam o tráfego da Avenida Júlio de Castilhos, no centro da cidade, por cerca de uma hora, nesta terça-feira.