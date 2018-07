Receita bruta da Cia Hering cresce 10,7% no 4o trimestre A Cia Hering informou nesta quarta-feira que sua receita bruta cresceu 10,7 por cento no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2011, e que o desempenho das vendas demonstra melhora no cenário, embora ainda abaixo do potencial de crescimento.