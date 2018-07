Receita bruta da Cia Hering sobe 10,7% no 4o tri; cenário melhora

A varejista do setor de vestuário informou nesta quarta-feira que sua receita bruta cresceu 10,7 por cento nos últimos três meses de 2012 em relação ao mesmo período do ano anterior.

As vendas totais da rede Hering Store cresceram 14,8 por cento no período, enquanto no critério "mesmas lojas" ficaram ligeiramente negativas, em 0,2 por cento.

"Estamos otimistas em relação às perspectivas de crescimento para o ano de 2013, e os resultados dos showrooms de férias e outono corroboram essa visão", afirmou a Hering em comunicado.

"O desempenho de vendas no quarto trimestre já demonstra uma melhora no cenário de vendas embora ainda abaixo do nosso potencial de crescimento", disse a nota.

A companhia também atualizou estudo de potencial de expansão da rede Hering Store no Brasil para até 796 lojas. Assim, tem a intenção de inaugurar 107 pontos de venda em 2013, sendo 77 no formato Hering Stores e 30 das lojas Hering Kids.

"Todas as regiões do Brasil ainda apresentam bom potencial de abertura de lojas e as principais oportunidades estão em cidades com até 500 mil habitantes", disse.

A empresa vê um maior potencial de expansão no Sudeste e busca explorar as oportunidades principalmente por meio de sua rede de franqueados.

A divulgação oficial dos resultados do quarto trimestre está prevista para 21 de fevereiro, após o fechamento do mercado.

(Por Juliana Schincariol)