Receita com exportação de carne do Brasil cresce 23% no semestre

As vendas externas do país, o maior exportador mundial de carne bovina, somaram 971,9 mil toneladas (equivalente carcaça) no primeiro semestre, gerando divisas de 2,35 bilhões de dólares.

O preço médio das exportações fechou o semestre com aumento de 19 por cento, para 3.704 dólares por tonelada, na comparação com o primeiro semestre do ano passado, quando o setor era afetado pela crise internacional.

O crescimento nas receitas semestrais está acima da meta de exportações para 2010 da Abiec, que prevê aumento em torno de 20 por cento nas vendas este ano. Mas a alta nos volumes nos primeiros seis meses está abaixo das previsão inicial para o ano, de aumento de 10 por cento ante 2009.

A Rússia manteve a liderança no ranking dos principais países importadores de carne in natura do Brasil. No semestre, os russos compraram 203 mil toneladas, o que representou um resultado em receita cambial de 455 milhões de dólares.

O Irã também manteve a posição de segundo principal comprador do produto 'in natura', com importações de 139,6 mil toneladas, gerando uma receita de 367,8 milhões de dólares. Hong Kong vem em terceiro, com compras de 69 mil toneladas, equivalente a 162 milhões de dólares.

VENDAS MENSAIS

Em junho, as exportações brasileiras somaram 117,3 mil toneladas, queda de 2 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado, "principalmente porque as exportações para os Estados Unidos (de carne industrializadas) estão temporariamente fechadas".

Os norte-americanos costumam figurar como os principais compradores do produto industrializado do Brasil.

O governo brasileiro e a Abiec esperavam anunciar nesta semana a retomada das vendas para os EUA, com a resolução de questões técnicas que suspenderam o comércio.

Mas uma reportagem do jornal o Estado de S.Paulo afirmou nesta terça-feira que, apesar de a suspensão das exportações ter sido uma iniciativa do Brasil, os norte-americanos agora querem um plano mais amplo para permitir o acesso do produto brasileiro, e as exportações continuam suspensas.

A informação do jornal não foi confirmada nem pelo governo nem pela Abiec, que devem se manifestar mais tarde sobre o assunto.

No mês passado, as exportações totais de carne bovina do Brasil cresceram em receita 19 por cento, para 455 milhões de dólares.

As exportações de carne 'in natura', com aumento de 7 por cento em volumes em junho, sustentaram as vendas, já que as vendas do produto industrializado caíram 34 por cento em volumes.

No mês passado, a receita com a exportação do produto industrializado foi de 38 milhões de dólares, contra 384 milhões de dólares obtidos com os embarques do produto 'in natura'.

(Por Roberto Samora)