Receita com exportação de minério em novembro despenca As exportações de minério de ferro do Brasil em novembro somaram 32,56 milhões de toneladas, volume 2,5 por cento maior que o total embarcado no mesmo mês de 2011, mas as receitas com as vendas externas no período despencaram por conta da queda nos preços, segundo dados apresentados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio de Exterior (Secex).