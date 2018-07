Receita com prescrição é alvo da Anvisa

A estimativa é de que no início do próximo ano as primeiras medidas sejam colocadas em prática.

Medicamentos cuja venda deve ser feita com prescrição médica representam cerca de 65% do mercado. Na lista estão, por exemplo, remédios para diabetes, hipertensão e anti-inflamatórios. De acordo com o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, cerca de 75% dos casos de intoxicação são provocados por esses medicamentos.