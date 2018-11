Receita cria certificação para 3,5 milhões de empresas Com o objetivo de permitir a 3,5 milhões de pequenas e microempresas a utilização da certificação digital, a Receita Federal do Brasil, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) anunciaram, em Brasília, a criação o Programa Nacional de Disseminação da Certificação Digital.O programa, criado em parceria também com o Conselho Federal de Contabilidade e a Certisign, consiste na utilização do e-CPF Simples - um certificado digital com o qual as empresas podem comprovar sua identidade na internet, realizar negócios com validade jurídica e se comunicar entre si no ambiente virtual com segurança e privacidade.Além de poder comprar e vender pela internet, as empresas que adotarem o e-CPF Simples poderão participar de pregões eletrônicos na web, fornecer serviços e produtos ao Estado e fechar contratos de câmbio, entre outras facilidades."Estamos nos preparando para atender de maneira mais ágil e eficiente um mercado em franca expansão, alavancado pelo aumento significativo do número de negócios que podem ser feitos eletronicamente", comentou o vice-presidente de Relações Institucionais da Certisign, Julio Cosentino, de acordo com declaração divulgada por sua assessoria de imprensa. O e-CPF Simples começa a ser vendido amanhã, por R$ 155,00, para pequenas e microempresas e terá validade de um ano.