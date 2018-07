Receita da Amazon sobe 22% para US$21,27 bi no 4º tri

A companhia anunciou que sua receita no quarto trimestre cresceu 22 por cento para 21,27 bilhões de dólares, na medida em que a maior rede de comércio online do mundo conquistou uma grande fatia dos gastos online durante a crucial temporada de fim de ano.

A companhia baseada em Seattle também registrou lucro líquido de 97 milhões de dólares ou 0,21 dólar por ação no trimestre, frente a 177 milhões de dólares, ou 0,38 dólar por ação, no mesmo período no ano anterior.

O lucro operacional disparou 56 por cento para 405 milhões de dólares no quarto trimestre, contra 260 milhões de dólares no quarto trimestre de 2011, disse também a Amazon.

O papel da empresa avançou 6,8 por cento para 278 dólares no after-market após o balanço.

