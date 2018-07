Receita da AT&T fica abaixo de previsões no 3o tri; lucro cresce

A segunda maior operadora móvel dos EUA disse ter acrescentado 151 mil novos assinantes no trimestre, comparada a uma expectativa média de 358 mil, segundo cinco analistas consultados pela Reuters.

A maior rival da operadora, a Verizon Wireless, registrou aumento de 1,5 milhão de novos assinantes no período.

A operadora disse que a falta do mais recente iPhone, que começou a ser vendido na última semana do trimestre, significou que a maior parte das vendas do dispositivo no terceiro trimestre foram para clientes existentes, afetando o crescimento de novos clientes.

O menor crescimento da base, no entanto, deve ter ajudado a companhia a apurar lucros melhores do que os esperados para o período, considerando que novos clientes são captados com um pesado custo para as operadoras, como subsídios a aparelhos.

O lucro da AT&T cresceu para 3,64 bilhões de dólares, ou 0,63 dólar por ação, comparado a 3,62 bilhões de dólares, ou 0,61 dólar por ação, um ano antes. O resultado ficou 0,03 dólar acima das expectativas de Wall Street, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já a receita caiu levemente para 31,46 bilhões de dólares, frente a 31,48 bilhões de dólares, e ficou abaixo da previsão de analistas de 31,59 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa também anunciou o aumento da meta de fluxo livre de caixa para 2012 em 2 bilhões de dólares, para 18 bilhões de dólares no ano.

(Por Sinead Carew)