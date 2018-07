Receita da Intel no 1o trimestre atinge expectativas

A Intel e fabricantes de computadores estão tendo dificuldade para impedir um declínio nos lançamentos à medida que consumidores abrem mão de comprar novos laptops em favor de dispositivos móveis mais ágeis.

"Esses números não são muito sólidos, mas a estimativa para o segundo trimestre é melhor do que o que temíamos. As condições provavelmente não são tão ruins quanto sugeriram os relatórios da indústria recentemente", disse o analista Doug Freedman, do RBC Capital.

Sob pressão, a Intel também disse em seu relatório trimestral nesta terça-feira que vai reduzir o investimento em 2013 para 12 bilhões de dólares, ante 13 bilhões de dólares, mais ou menos 500 milhões de dólares.

A Intel manteve sua estimativa anterior de que a receita vai registrar um modesto crescimento de um dígito percentual neste ano. Analistas acreditam, no entanto, que essa meta está se tornando cada vez mais difícil.

"Isso me assusta bastante. Eles estão mantendo a mesma projeção ultra-otimista que fizeram antes", disse o analista Stacy Rasgon, do Bernstein Research. "Eles estão presumivelmente bastante otimistas sobre os novos produtos que planejam".

A Intel disse que sua receita no primeiro trimestre ficou em 12,58 bilhões de dólares, frente a 12,91 bilhões de dólares no mesmo período no ano anterior.

A maior fabricante de chips do mundo projetou receita de 12,9 bilhões de dólares no trimestre de junho, mais ou menos 500 milhões de dólares.

Analistas esperavam receita de 12,588 bilhões de dólares no primeiro trimestre e projetam 12,854 bilhões de dólares para o segundo trimestre, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Intel registrou lucro líquido de 2,04 bilhões de dólares ou 0,40 dólar por ação no primeiro trimestre, queda ante 2,74 bilhões de dólares, ou 0,55 dólar por ação, no mesmo período no ano anterior. Analistas em média previam lucro de 0,41 dólar por ação.

O papel da Intel subiu 0,5 por cento no after-market após fechar com alta de 2,50 por cento, a 21,91 dólares, na Nasdaq.