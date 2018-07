Receita da Randon cresce 24% em fevereiro

A companhia divulgou receita líquida consolidada de 318,9 milhões para fevereiro ante 257,9 milhões de reais um ano antes. A base de comparação é fraca uma vez que no ano passado passou a valer nova lei de emissões de poluentes, conhecida como Euro 5, que causou forte antecipação de compras no final de 2011 reduzindo as vendas e produção de caminhões e ônibus no país.

Com o resultado de fevereiro, a Randon obteve receita líquida de 619,2 milhões de reais no primeiro bimestre, crescimento de 53 por cento sobre o mesmo período de 2012.

Em janeiro, a companhia previu um crescimento de 17 por cento na receita líquida deste ano, a 4,1 bilhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)