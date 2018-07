Receita da Totvs cresce 7,9% no 4o tri; mira mais aquisições

Com uma posição confortável de caixa, a empresa analisa diversas opções de aquisições e considera captação de financiamento no mercado, como emissão de debêntures, afirmou à Reuters o vice-presidente e diretor financeiro, Alexandre Dinkelmann.

A receita da empresa de outubro a dezembro avançou 7,9 por cento na comparação anual, para 361,5 milhões de reais, após alta de 8,6 por cento na receita líquida de taxas de licenciamento e de 8,2 por cento na receita de serviços no trimestre.

No ano passado, a receita da empresa cresceu 10,5 por cento, para 1,4 bilhão de reais.

Desconsiderando os efeitos do INSS por conta do programa de fomento do governo federal Brasil Maior, a receita líquida total seria de 368,6 milhões de reais, alta anual de 10 por cento --ainda abaixo do crescimento de 13,3 por cento apurado no quarto trimestre de 2011.

Mas, em vista da baixa perspectiva de crescimento econômico brasileiro em 2012, os resultados operacionais foram considerados satisfatórios, mas sem brilho.

"O resultado ficou em linha com nossa expectativa", afirmou Alex Pardellas, analista da CGD Securities.

"Achei que foi um resultado que não teve nada de extraordinário, se a gente levar em conta que 2012 foi um ano com baixo crescimento da economia, o desempenho da empresa foi bom", afirmou o analista.

A receita recorrente da empresa, que possuir maior previsibilidade por conta de contratos existentes, totalizou 812 milhões de reais, com participação de 56,5 por cento no total das receitas --mesmo nível de 2011.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 7,7 por cento no último trimestre de 2012, para 93,8 milhões de reais. No período, a margem Ebitda teve leve recuo, para 25,9 por cento ante 26 por cento um ano antes.

O lucro líquido da empresa de software no quarto trimestre cresceu 11,4 por cento, para 66,9 milhões de reais. Em 2012, o lucro fechou em alta de 22,3 por cento, para 207,1 milhões de reais.

A última linha trimestral foi ajudada pela forte alta de 12,4 por cento no lucro operacional antes de juros e impostos, a 74,6 milhões de reais, o que compensou um aumento de quase 50 por cento nos custos com imposto de renda e contribuição social, que encerrou o trimestre a 8,5 milhões de reais.

AQUISIÇÕES E FINANCIAMENTO

A empresa de software está se preparando para potenciais novas aquisições, e tem forte estrutura de caixa para isso, encerrando o ano com caixa líquido de 163 milhões de reais.

Segundo Dinkelmann, a empresa demonstrou que voltou a ser ativa em fusões e aquisições, após a compra do controle da PC Sistemas e de fatia na start-up uMov.me, ambas anunciadas com espaço de menos de cinco dias.

"Estamos vendo 15 a 20 (potenciais) negócios pelo menos", afirmou Dinkelmann em entrevista à Reuters por telefone, em segmentos que incluem mobilidade, tecnologia na nuvem e análise de dados.

Ele não deu prazo para fechar potenciais novas compras nem detalhes sobre as companhias sob análise.

Essa posição confortável de caixa também permite à empresa olhar para opções de financiamento mais atraentes para trocar dívidas mais curtas e caras por mais longas e baratas, o que inclui uma potencial emissão de debêntures.

"Temos espaço de aumentar endividamento, o que é bom porque reduz o custo médio do capital da empresa", afirmou. "Isso é possibilidade bem concreta para Totvs".

A empresa também está confiante com as possibilidades em mercados na América Latina como México, Chile, Peru, Colômbia e Argentina, cujas operações devem crescer no faturamento total da empresa.

Dinkelmann não quis divulgar as perspectivas da empresa para 2013.

(Por Sérgio Spagnuolo)