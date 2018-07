Receita da Zynga é maior nos aparelhos móveis que na Web

Alguns dos jogos da Zynga que requerem maior envolvimento --títulos como "FarmVille", que se enquadra na categoria que a empresa define como "investir e expressar" --geram receitas com sucesso junto aos usuários de celulares inteligentes devido ao seu formato móvel bem como à distribuição demográfica dos usuários, disse Pincus.

"Nos aparelhos móveis, a monetização é superior à da Web", ele afirmou.

Os comentários foram feitos em uma conferência do setor de tecnologia promovida pela revista Fortune, na qual Pincus respondeu a perguntas sobre as ações em queda da Zynga e sua estratégia para o setor móvel, que vem sendo observada atentamente. As ações da Zynga estavam sendo negociadas por 4,61 dólares na tarde da quarta-feira, com queda de mais de 50 por cento desde que a companhia abriu seu capital a 10 dólares por ação em dezembro.

A companhia, que obtém 92 por cento de seu faturamento com os jogos que opera no Facebook, nos últimos meses vêm realizando um grande esforço para expandir suas ofertas no setor móvel e reduzir sua dependência quanto à maior rede social do planeta.

Os comentários de Pincus são causa de otimismo para a empresa e para o setor de Internet como um todo, que vem enfrentando dificuldades para extrair receitas dos usuários móveis. Muitas companhias recorrem à publicidade como fonte de receita, mas a tela de um celular inteligente oferece espaço limitado para anúncios.

O formato dos celulares inteligentes, no entanto, beneficia jogos como o "Farmville", porque os usuários do jogo em aparelhos móveis se inclinam mais a comprar produtos virtuais no contexto do jogo, sugeriu Pincus.

(Por Gerry Shih)