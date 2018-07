Receita descobre droga em cartas enviadas pelo Correio A Receita Federal apreendeu nos últimos dois dias quase oito quilos de cocaína distribuídos em cartas e mercadorias que estavam sendo enviadas para o exterior pelos Correios. A droga foi encontrada na triagem feita pela Receita no embarque de correspondências no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Segundo o inspetor-chefe da Receita no aeroporto, Cleber Magalhães, os fiscais acharam a droga com a ajuda de cães em envelopes e objetos postados, como pôsteres, solas de sapato, suportes de camisas.