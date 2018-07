Receita do 4º tri fiscal da HP supera estimativas de analistas A receita do quarto trimestre fiscal da Hewlett-Packard caiu 3 por cento, com o encolhimento das vendas de computadores pessoais e impressoras, mas a receita do negócio empresarial ajudou a ofuscar um encolhimento do negócio de computadores pessoais, sinal que levantou as ações da companhia no after-market em mais de 7 por cento.