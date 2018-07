Receita do EBay sobe 13% no 2o trimestre

A gigante de comércio eletrônico EBay reportou nesta quarta-feira alta de 13 por cento na receita trimestral, com o resultado melhor que o esperado da divisão PayPal ajudando a superar a crescente concorrência da Amazon.com e os efeitos de um cyberataque que expôs os dados dos clientes.

Os investidores se prepararam para um trimestre difícil. As ações da Ebay caíram mais de 8 por cento desde abril, após a divulgação de um ataque cibernético que comprometeu dados de cerca de 145 milhões de clientes; a saída do chefe da PayPal; e a intensificação da concorrência dos concorrentes online e offline.

Várias corretoras rebaixaram as previsões para o eBay antes dos resultados de quarta-feira. A empresa de comércio online relatou resultados e previu receita praticamente em linha com as expectativas.

Ele relatou a receita do segundo trimestre de 4,37 bilhões de dólares, ante 3,88 bilhões dólares um ano atrás e os 4,38 bilhões previstos por analistas de Wall Street.

(Reportagem de Edwin Chan)