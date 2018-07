Receita do Facebook cresce 40% no 4o tri; lucro cai

O papel do Facebook recuou 5,9 por cento para 29,40 dólares no after-market após a publicação dos resultados.

O Facebook, maior rede social do mundo, registrou lucro líquido de 64 milhões de dólares no quarto trimestre, ou 0,03 dólar por ação, frente a 302 milhões de dólares, ou 0,14 dólar por ação, no mesmo período no ano anterior.

Excluindo certos itens, o Facebook lucrou 0,17 dólar por ação.

O Facebook incrementou seus serviços de publicidade online nos últimos meses, dando mais ênfase a anúncios em dispositivos móveis e permitindo que anunciantes mirem usuários do Facebook baseado em seu histórico de navegação na Web.

A receita com publicidade no quarto trimestre cresceu 41 por cento para 1,33 bilhão de dólares, com dispositivos móveis representando 23 por cento desse montante.

A receita total do Facebook no quarto trimestre foi de 1,585 bilhão de dólares, ante 1,131 bilhão de dólares no mesmo período no ano anterior.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)