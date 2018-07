Receita do Sudão do Sul com petróleo fica em US$3,38 bi com conflito e queda de preços A receita com petróleo do Sudão do Sul no ano passado foi afetada pela produção reduzida por conta do conflito na república africana e a rápida queda nos preços do petróleo, disse o ministro do Petróleo Stephen Dhieu Dau em um comunicado visto pela Reuters neste sábado.