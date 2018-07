Receita do Yahoo fica abaixo das previsões para o 1o tri

O papel do Yahoo, que disparou mais de 50 por cento desde que a presidente-executiva, Marissa Mayer, assumiu em julho, recuou para 22,90 dólares no after-market nesta terça-feira.

"As pessoas ficaram decepcionadas com os números sobre publicidade porque esse é o principal negócio do Yahoo", disse o analista Sameet Sinha, do B. Riley Caris.

O Yahoo também projetou receita líquida de 1,06 bilhão a 1,09 bilhão de dólares no segundo trimestre em uma apresentação publicada em seu site após a divulgação dos resultados nesta terça-feira. Os números vieram abaixo das expectativas de analistas, que previam receita líquida de 1,11 bilhão de dólares no segundo trimestre, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Marissa, uma ex-executiva do Google, está tentando revitalizar as operações do Yahoo. Embora a empresa outrora figurasse entre as companhias mais poderosas da indústria da Internet, ela perdeu seu apelo entre consumidores e anunciantes em favor de rivais como Google e Facebook.

A executiva disse que desenvolver melhores produtos online que convençam consumidores a gastar mais tempo em propriedades do Yahoo e produzir novos serviços para smartphones e outras plataformas móveis têm importância fundamental na recuperação da companhia.

A receita líquida, que exclui tarifas compartilhadas com sites parceiros, ficou em 1,07 bilhão de dólares no primeiro trimestre, aproximadamente estável frente ao mesmo período no ano anterior, de acordo com o Yahoo.

A receita líquida do Yahoo veio na extremidade inferior da previsão de 1,07 bilhão de dólares a 1,1 bilhão de dólares colocada em janeiro, no que foi a primeira projeção financeira oferecida pelo Yahoo desde que Marissa assumiu a presidência da empresa. Analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S esperavam em média receita líquida de 1,1 bilhão de dólares.

O Yahoo disse ter lucrado 390 milhões de dólares ou 0,35 dólar por ação nos três primeiros meses do ano, frente a 286 milhões de dólares, ou 0,23 dólar por ação, no primeiro trimestre de 2012.

A receita com anúncios gráficos recuou 11 cento frente ao mesmo período no anterior, excluindo itens. Já a receita baseada em anúncios em busca cresceu 6 por cento na base anual, considerando números ajustados.

"Esperávamos que a receita com anúncios em páginas caísse em torno de 9 por cento, mas ela caiu 11", disse Sinha, do B. Riley Caris.

