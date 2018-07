Receita e PF deflagram em Manaus a 'Operação Hidra'

Foram apurados indícios de diversos crimes, tais como estelionato, falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. Estima-se que o prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, pode chegar a R$ 5 milhões.

Em nota, a Receita informa que foram expedidos 12 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. Participam da operação mais de 120 pessoas, incluindo servidores da Receita Federal e policiais federais.

As investigações revelaram que a quadrilha obtinha inscrições no CPF com a utilização de documentos falsos. A partir de então, constituía e alterava o quadro societário de empresas, abria contas em instituições financeiras e obtinha empréstimos bancários, além de adquirir veículos e outros bens.

Para a Receita Federal, as empresas se declaravam inativas ou simplesmente não apresentavam declarações, com o objetivo de evitar a tributação. Entretanto essas mesmas empresas apresentavam para as instituições financeiras declarações com informações falsas com o objetivo de obter empréstimos.

A Receita cita que "o nome da operação é uma alusão a uma espécie de animal aquático que vive em água doce, chamado Hidra, que possui um alto poder de regeneração que lhe permitiria, teoricamente, viver para sempre, sem jamais envelhecer".