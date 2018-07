Receita encontra cocaína misturada em xampus no ES

A carga chamou a atenção dos auditores no Aeroporto de Vitória por estarem em frascos sem identificação do produto, não terem nome comercial e estarem avaliadas em apenas US$ 80, embora seu transporte fosse orçado em US$ 400 dólares. A carga foi despachada por uma empresa de importação e exportação que não costumava comercializar cosméticos. A Receita, alegando sigilo fiscal, não revelou seu nome.

No Rio, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) prenderam ontem uma mulher de 20 anos no momento em que ela deixava um hotel, no centro, com uma maleta em cujo fundo falso estavam 5,155 quilos de cocaína, na forma de pasta-base. Depois do refino, cada quilo de pasta base produz aproximadamente 10 kg de cocaína para consumo. A droga, segundo a PF, veio de Corumbá (MS) e seria negociada no Rio de Janeiro.