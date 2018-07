Receita impede a entrada de 20 toneladas de lixo em SC Cerca de 20 toneladas de lixo, que saíram da Espanha, foi barrada pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A declaração de importação da mercadoria, de acordo com a Receita Federal, foi registrada no final de abril como "outros tecidos atoalhados de algodão", mas se tratava de lixo de hotéis e hospitais espanhóis.