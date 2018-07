Receita inclui novos profissionais à lista O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou ontem a inclusão de novas categorias profissões que podem ser cadastradas como Microempreendedores Individuais (MEI). As ocupações que representam serviços pessoais a pessoas físicas, como babá, foram retiradas da lista. "Tais atividades são desempenhadas em modalidades já existentes e a criação do MEI não objetiva alterar essas relações de trabalho", informou a Receita.