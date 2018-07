Receita já recebeu 54,6% das declarações do IRPF

O plantão de dúvidas da Receita só volta a funcionar amanhã. Durante o feriado, não houve atendimento. Mas muitas dúvidas dos contribuintes podem ser respondidas por meio do Questionário de Obrigatoriedade criado pelo órgão. Um tutorial também está disponível na página da Receita na internet com orientações sobre todas as etapas, desde como baixar o programa de computador (download) até o processo de restituição do imposto ou eventuais pendências ou necessidades de regularização.

Este é o último fim de semana antes do fim do prazo de entrega das declarações. O documento deve ser enviado ao Fisco até as 23h59min59s do dia 29 de abril, horário de Brasília. A multa mínima para quem não entregar o documento no prazo é R$ 165,74 e a máxima chega a 20% do imposto devido. A Receita Federal garante que, a exemplo dos últimos 15 anos, não prorrogará o prazo.

O contribuinte que entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano já pode verificar, na internet, se caiu na malha fina. As informações são da Agência Brasil.