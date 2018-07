Receita libera amanhã R$ 1,5 bilhão em restituição

Para o exercício de 2010, serão creditadas restituições para um total de 1.628.135 contribuintes com imposto a restituir, totalizando um montante de R$ 1.426.305.850,63, já acrescidos da taxa Selic de 3,40% (maio a agosto/2010).

Com relação ao lote residual do exercício de 2009, serão creditadas restituições para um total de 34.001 contribuintes com imposto a restituir, totalizando um montante de R$ 52.262.491,25, já atualizados pela taxa Selic de 11,86% (período de maio de 2009 a agosto de 2010).

Já para o lote residual do exercício de 2008 serão creditadas restituições de um total de 10.943 contribuintes com imposto a restituir, totalizando um montante de R$ 21.431.658,12, atualizados pela taxa Selic de 23,93%, (período de maio de 2008 a agosto de 2010).

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, disponível na Internet.