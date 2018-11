No acumulado do ano, a receita líquida consolidada da empresa somou 3,798 bilhões de reais, alta anual de 12,9 por cento.

A receita bruta total (sem eliminação e com impostos) em novembro atingiu 508,2 milhões de reais, 1,1 por cento menor em relação a um ano antes. Já no acumulado do ano, houve crescimento de 14,1 por cento, para 5,821 bilhões de reais.

(Por Diogo Ferreira Gomes)