Receita paga amanhã restituição do 3.º lote do IR

De acordo com a Receita, 1.772.511 restituições do exercício de 2011 serão creditadas amanhã, totalizando R$ 1.699.657.167,58, reajustados pela taxa básica de juros (Selic) de 3,92%. Já em relação ao lote residual do exercício de 2010 serão creditadas restituições para um total de 30.521 contribuintes, somando R$ 57.818.573,04, ajustados pela taxa Selic de 14,07%.

O lote residual do exercício de 2009 irá para 19.122 contribuintes, totalizando R$ 32.631.618,80, corrigidos pela Selic de 22,53%. Por fim, para o lote residual do exercício de 2008 serão creditadas restituições para um total de 5.794 contribuintes, totalizando de R$ 9.892.640,58 (com juros de 34,60%).

A receita informou ainda que a restituição ficará disponível no banco por um período de um ano. De acordo com a Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança da RFB (Codac), caso o valor não seja creditado, o contribuinte deverá procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em qualquer banco.

Para o contribuinte saber se seu nome está no terceiro lote, deverá acessar o site da Receita (http://www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 146.