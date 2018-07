Receita, PF e MPF deflagram Operação Morfeu em Salvador A Receita Federal informa que foi deflagrada nesta quinta-feira em Salvador a Operação Morfeu. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada no comércio de colchões na Bahia que seria responsável por uma série de crimes. A ação está sendo realizada em conjunto com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal (MPF).