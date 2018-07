Receita publicitária do Twitter pode chegar a US$1 bi em 2014

Os anúncios móveis vão representar quase metade da receita do Twitter com publicidade este ano e serão responsáveis por mais de 60 por cento do faturamento publicitário do site de microblogs em 2015, afirma o levantamento produzido pela eMarketer.

O aumento da popularidade dos anúncios móveis do Twitter, introduzidos em março de 2012, fez a eMarketer aumentar suas estimativas de receita publicitária do site em 2014 para 950 milhões de dólares. A estimativa anterior era de quase 800 milhões.

A receita publicitária do Twitter deste ano vai somar 582,8 milhões de dólares, segundo o levantamento, quase o dobro do verificado em 2012.

Com mais de 200 milhões de usuários mensais ativos, o Twitter está entre as redes sociais mais populares da Web e analistas esperam que a companhia venda ações ao público dentro de dois anos.

Conforme aumenta o acesso à Web por dispositivos móveis, como celulares inteligentes, os anúncios para este segmento se tornam cada vez mais importantes para companhias de Internet. O Facebook informou em janeiro que sua receita com publicidade móvel dobrou no quarto trimestre em relação aos três meses anteriores, representando cerca de 23 por cento do faturamento total com anúncios, de 1,33 bilhão de dólares.

A eMarketer informou que suas estimativas de receita são baseadas em análises de relatórios que acompanham tendências de compra de mídia, dados de utilização do Twitter e entrevistas com executivos de agências de publicidade, sites e outras fontes.

(Por Alexei Oreskovic)