Receita trimestral da American Express fica abaixo das previsões

Os gastos de donos de cartões de créditos no primeiro trimestre cresceram 7 por cento, em base ajustada. Este foi o quarto trimestre consecutivo de alta de apenas um dígito após nove trimestres seguidos de crescimento de dois dígitos.

As contas de gastos foram alvo de maior escrutínio à medida em que companhias buscam reduzir custos para proteger margens de lucro, prejudicando a companhia de cartões de crédito, que obtém mais de um quarto da receita de suas operações norte-americanas com faturas a clientes corporativos afluentes.

No entanto, os negócios de faturas da American Express cresceram 6 por cento para 224,5 bilhões de dólares, ao passo que o total de cartões em circulação ultrapassou 100 milhões no trimestre.

A companhia tem a menor taxa de inadimplência entre as grandes empresas de cartão de crédito, incluindo JPMorgan Chase, Discovery Financial, Capital One, Bank of America e Citigroup.

O lucro no trimestre que acabou em 31 de março avançou para 1,28 bilhão de dólares, ou 1,15 dólar por ação, frente a 1,26 bilhão de dólares, ou 1,07 dólar por ação, no ano anterior.

A receita total, subtraindo-se os gastos com pagamento de juros, aumentou 4 por cento para 7,88 bilhão de dólares.

Analistas esperavam em média lucro de 1,12 dólar por ação e receita de 8,03 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.