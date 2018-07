Receita trimestral da Apple fica abaixo do previsto

A Apple vendeu 26 milhões de iPhones no trimestre passado, abaixo da previsão de 28 milhões a 29 milhões de unidades, com os consumidores no aguardo do lançamento da mais recente versão do smartphone, que começará a ser vendido no final do ano.

No trimestre até março, a empresa havia vendido 35,1 milhões de iPhones.

A receita trimestral da maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos em valor de mercado cresceu para 35 bilhões de dólares, inferior à estimativa média de analistas, de 37,22 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A margem bruta no trimestre foi de 42,8 por cento, também abaixo do previsto por analistas, de 43,68 por cento.

Poucos esperavam que a Apple tivesse ótima performance no trimestre, apontando discussões sobre o lançamento de um novo iPhone no ano passado que fizeram com que a empresa não atingisse as expectativas do mercado pela primeira vez em anos. A desaceleração econômica na Europa e na China também deixou muitos investidores apreensivos.

(Por Poornima Gupta)