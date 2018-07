A Cisco teve lucro líquido de 2,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, abaixo dos 2,5 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

A empresa divulgou receita de 11,5 bilhões de dólares para o período ante 12,2 bilhões um ano antes. Wall Street esperava em média faturamento de 11,36 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.