Recém-casado, Clooney continua alvo de rumores em Veneza

Clooney deu adeus à vida de solteiro no sábado, ao se casar com Amal Alamuddin, advogada de direitos humanos, em uma cerimônia privada no Hotel Aman, em Veneza.

Os dois saíram neste domingo pela manhã numa lancha de madeira chamada "Amore", em direção ao Hotel Cipriani, onde eles devem almoçar.

Clooney, de 53 anos, com um terno cinza claro, e Amal, 36, com um vestido florido, saudaram os fotógrafos, que esperavam em barcos, e o público, que estava nas pontes.

As especulações sobre novas celebrações se espalharam depois que o governo local disse que fecharia uma região de Veneza na segunda-feira.