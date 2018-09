Recém-nascida é abandonada em lata de lixo no Guarujá Um bebê recém-nascido foi encontrado na manhã de hoje, no bairro Vicente de Carvalho, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, dentro de uma lixeira, segundo informações da Polícia Militar. Uma senhora escutou o choro da menina e acionou a polícia. A menina foi levada primeiro ao pronto-socorro Vicente de Carvalho e depois transferida para o Hospital Santo Amaro, onde foi avaliada pelo médico Tonioli Santos Filho. A recém-nascida chegou com os sinais vitais normais e passa bem.