Recém-nascida é encontrada em lixeira de igreja no Rio

Uma menina recém-nascida foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 10, dentro de uma lata de lixo no banheiro de uma igreja em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio. Segundo primeiras informações do Corpo de bombeiros, uma freqüentadora da igreja viu a criança e acionou os bombeiros. A criança foi levada para o Unidade Integrada Municipal Abílio de Carvalho (Uimac), também na Baixada Fluminense. A criança, segundo os bombeiros, aparentava estar com boa saúde. Ainda não há pista sobre a mãe do bebê