Recém-nascida morre soterrada em Dom Cavati-MG As chuvas que atingem Minas Gerais fizeram mais uma vítima fatal. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou hoje que um bebê de apenas 17 dias de vida morreu soterrado ontem durante um temporal que atingiu a cidade de Dom Cavati, na região do Vale do Rio Doce, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. O bebê morreu soterrado, quando um quarto nos fundos de sua casa, onde a recém-nascida Mariana Vitória da Silva estava, desabou.