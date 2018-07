Recém-nascido é abandonado em quintal em SP

Um dos moradores da casa havia saído e, quando voltou, encontrou uma bolsa, de um hospital público, na qual estava escrito "Mãe Paulistana". Ao abrir a bolsa, o homem encontrou o bebê vivo e enrolado em um cobertor. A criança ainda estava com a pulseira com o nome da mãe e com um curativo em um dos pés, indicando que havia passado pelo teste do pezinho.

Após levar a criança para dentro de casa e alimentar o recém-nascido, o morador ligou para o 190. Policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão foram até o local e encaminharam o menino para o Hospital São Luiz Gonzaga, no Jaçanã. A criança passa bem e deve ser encaminhada para adoção. Caso a mãe seja encontrada, será autuada por abandono de incapaz, podendo perder a guarda do filho.

O delegado do 73º Distrito Policial, do Jaçanã, onde o caso foi registrado, foi até o hospital para levantar o nome das quatro mães que tiveram alta na terça-feira. Os policiais já foram até a casa de uma delas e nada foi constatado. Eles agora pretendem ir às outras três casas hoje.