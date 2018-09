Recém-nascido é abandonado em São Roque-SP Um recém-nascido ainda com parte do cordão umbilical foi deixado hoje na porta de uma casa em São Roque (SP). Quem abandonou a criança teve o cuidado de colocá-la na varanda da casa, protegida da chuva forte que caía. O bebê, do sexo masculino, foi colocado nu sobre uma camiseta. A criança chorava e tremia de frio quando foi encontrada pelos moradores. A família entrou em contato com a Polícia Militar, que levou o bebê para o pronto-socorro da Santa Casa local. O bebê nasceu com 49 centímetros e pesava 3,290 kg. Seu estado de saúde foi considerado bom. Mesmo assim, ele deve permanecer no berçário do hospital durante dois dias sob observação. Por solicitação do Conselho Tutelar, a Polícia Civil vai investigar quem abandonou a criança. O cadastro de gestantes do serviço público de saúde será consultado. A criança pode ser encaminhada para adoção, caso a mãe ou outros familiares não sejam encontrados ou se for decidido pela Vara da Infância da Juventude.