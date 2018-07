Recém-nascido é encontrado em saco plástico no Rio Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de um saco plástico, na manhã deste domingo, em Bangu, na zona oeste do Rio, segundo informações preliminares da Polícia Militar. Os policiais do 14º BPM receberam um chamado por volta das 8 horas avisando que um bebê estava abandonado na Rua Campina do Lago. A criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, também na zona oeste, onde passa bem, segundo a PM. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).