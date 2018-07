Recém-nascido é sequestrado em Saquarema

RIO DE JANEIRO - Um bebê recém-nascido foi sequestrado na noite da última sexta-feira, 6, no distrito de Bacaxá, em Saquarema, cidade da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A criança, de quatro dias de vida, foi levada por três homens armados, que cobravam uma dívida. A polícia faz buscas na região para tentar localizar o bebê.

O caso foi registrado na 124.ª Delegacia de Polícia pela avó da criança, Patrícia Sabino. Ela disse que estava em casa com a filha, de 17 anos, e o neto, o bebê Gustavo, quando dois homens arrombaram a porta. Outro dava cobertura do lado de fora do apartamento. Eles procuravam por um homem chamado Marcelo e cobravam o dinheiro de uma dívida. Mãe e filha disseram que não conheciam ninguém com esse nome e que não tinham dinheiro.

Diante da negativa, os homens trancaram as duas num dos cômodos do apartamento e fugiram, levando o bebê, que ainda não havia sido registrado. Patrícia não soube descrever os criminosos, porque eles usavam máscaras. Para a família, o sequestro foi cometido por engano.

O delegado Luciano Coelho informou que chamaria novamente a avó e a mãe da criança para prestarem depoimento, porque elas estavam em choque na noite de sexta-feira. Policiais estiveram também em um condomínio vizinho para tentar obter as imagens das câmeras de segurança.