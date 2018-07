Recém-nascido morre em incêndio em berçário no Rio Um recém-nascido morreu na manhã de hoje durante um incêndio no berçário do Hospital e Maternidade São Silvestre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado. Não há informações sobre outras vítimas nem as causas do incêndio.