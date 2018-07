Recém-nascidos morrem na Santa Casa de Belém (PA) Doze bebês recém-nascidos morreram, neste final de semana, na Santa Casa de Misericórdia de Belém (PA). A direção da Santa Casa declarou, em nota divulgada, que as crianças eram prematuras e apresentavam má-formação, conforme matéria divulgada no Jornal da Globo da TV Globo. De acordo com o governo do Estado, os números estão dentro daquilo que é aceito pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Já os pacientes denunciam a falta de médicos e atendimento precário. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal tem 22 leitos.