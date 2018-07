Receptores celulares dão Nobel a americanos

Uma série de pesquisas realizadas ao longo dos últimos 40 anos sobre como as células do nosso corpo captam sinais externos (como luz, odores e sabores) e internos (dos hormônios e neurotransmissores) rendeu ontem o Prêmio Nobel de Química a dois médicos norte-americanos.

Robert Lefkowitz, da Universidade Duke, e Brian Kobilka, da Universidade Stanford, foram reconhecidos por revelar como atua uma família de sensores celulares conhecidos como receptores acoplados à proteína G (GPCRs, na sigla em inglês).

A importância dessas descobertas se dá, em parte, porque essa família de receptores é a que temos em maior quantidade no corpo - são centenas de tipos, para substâncias como adrenalina, dopamina, serotonina, entre muitas outras.

"Eles funcionam como um portão da célula. Por isso são cruciais para regular quase todos os processos fisiológicos em humanos", disse Lefkowitz à imprensa. Por conta disso, cerca de metade de todas as medicações existentes atua por meio desses receptores, entre eles betabloqueadores, anti-histamínicos e psiquiátricos. O que mostra o tamanho da relevância dessas pesquisas para a medicina e a farmacologia.

Por muito tempo, cientistas perceberam que hormônios como adrenalina tinham um poderoso efeito sobre a pressão sanguínea e faziam o coração bater mais rápido. Eles suspeitavam que a superfície das células continha algum tipo de recipiente para captar esses hormônios, mas não conseguiam compreendê-lo. Betabloqueadores para problemas cardíacos surgiram na década de 1940 e mostraram seus efeitos muito antes que se compreendesse como, de fato, eles produziam efeitos nas células.

Vias seletivas. Só no final dos anos 1960 Lefkowitz iniciaria a investigação, depois incorporada por seu aluno de pós-doutorado Kobilka, que acabaria esclarecendo esses processos.

Eles não só revelaram a existência e o funcionamento desses receptores como também mostraram que eles fazem um ajuste fino na sinalização dos hormônios e outras substâncias. Um mesmo receptor pode atuar seletivamente por uma série de vias intercelulares. Essas diferentes vias causam eventos fisiológicos e patológicos diversos. Por exemplo, um receptor envolvido com hipertensão também está ligado ao tônus muscular e ao desenvolvimento do tecido cardíaco.

Essa descoberta pode guiar o desenvolvimento de novas drogas que ajam de modo cada vez mais seletivo. "Atuando, por exemplo, sobre a hipertensão, mas sem provocar um mau desenvolvimento da estrutura tecidual do coração", explica o pesquisador brasileiro Claudio Miguel da Costa Neto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele e alunos cooperam com o grupo de Lefkowitz.

"Até agora vínhamos pensando em drogas que agissem em um só tipo de receptor. Agora queremos que elas sejam ainda mais seletivas, ligando-se a uma via específica", explica.

Os trabalhos que vêm evoluindo nas últimas décadas podem trazer novas pistas. No ano passado, por exemplo, Kobilka deu um salto ao conseguir pela primeira vez registrar em imagens o exato momento em que o receptor de adrenalina capta o hormônio e transfere seus sinais para a proteína G que está dentro da célula.

Mas a verdade, admitiu Kobilka, em entrevista ao site do Nobel, é que ainda não sabemos como controlar esses receptores muito bem. "Por isso os remédios ainda não são perfeitos. Eles ainda têm efeitos colaterais. Alguns dos efeitos ocorrem porque as drogas estão mirando um receptor, mas elas são de certo modo promíscuas e acabam se ligando a outro tipo de GPCR. Então ainda temos um bom caminho pela frente para obter vantagem terapêuticas com base no que sabemos sobre eles."

Os pesquisadores, assim como os demais vencedores anunciados nesta semana, vão dividir 8 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão). / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS