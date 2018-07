Recessão derruba índice para menor nível em 25 meses A sensação cada vez mais forte de que o mundo está entrando numa recessão prolongada ditou outro dia de perdas profundas nos mercados internacionais, movimento que contaminou a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa fechou em queda de 9,91 por cento, aos 35.172 pontos, no menor nível desde setembro de 2006. Na última hora do pregão, os negócios chegaram a ser suspensos pelo circuit breaker, depois de o índice ter ultrapassado 10 por cento de baixa. O giro financeiro da sessão foi de 4,2 bilhões de reais. Em Wall Street, o índice Dow Jones desabou 5,69 por cento. Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam no menor nível em 5 anos. (Reportagem de Aluísio Alves; Edição de Vanessa Stelzer)