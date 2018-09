Reciclar é ato político, afirma Bruna Lombardi A atriz e escritora Bruna Lombardi, de 59 anos, plantou uma árvore no sábado no Parque Ecológico do Tietê. Ela colaborou com o movimento Tietê Vivo, que tem como objetivo reforçar o compromisso do poder público e da sociedade pela despoluição do rio mais famoso de São Paulo. Bruna também gravou recentemente um vídeo para o comitê Floresta Faz a Diferença, que reúne 140 organizações contrárias ao projeto de lei aprovado na Câmara para alterar o Código Florestal.