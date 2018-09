Recife decreta estado de alerta máximo devido às chuvas

As chuvas provocaram o deslizamento de terra em duas casas e causaram a morte de seis pessoas, cinco delas da mesma família. Um bebê, de sete meses, ainda está desaparecido, segundo os bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a chuva deu uma trégua hoje, mas o tempo segue nublado na cidade. O nível das águas também está diminuindo, após vários registros de alagamentos. As pessoas que foram atingidas pelas chuvas serão encaminhadas para o Abrigo Temporário, na Rua Gregório Junior, no Prado, e para o Espaço Travessia, na Rua do Brum, Bairro do Recife, segundo a prefeitura.