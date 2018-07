Recife e Manaus têm paralisações de ônibus Motoristas e cobradores de ônibus do Recife entraram em greve nesta segunda-feira, 1. Eles reivindicam um aumento salarial de 33%. Ao todo, cerca de 1,6 milhão de pessoas devem ser afetadas pela paralisação. Terminais de ônibus na cidade estão lotados nesta manhã e as regiões mais afetadas são a oeste e a norte, que não contam com metrô.